Prantsusmaa ei pruugi Brexiti edasilükkamist toetada

May teatas täna, et London on palunud Euroopa Liidu liidritelt kolme kuu pikkust ajapikendust.

May ütles alamkojas, et on kirjutanud Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile ja teavitanud teda, et Ühendkuningriik taotleb artikkel 50 perioodi pikendamist 30. juunini.