Video: Itaalia bussijuht võttis õpilased pantvangi ja süütas sõiduki

Bussis olnud inimesed päästeti sõiduki tagaukse kaudu ning keegi tõsiselt vigastada ei saanud. Bussijuht ütles kinnipidamise ajal, et protestis nõnda migrantide hukkumise vastu Vahemerel, ütles karabinjeeride kõrge ametnik.

Itaalia meedia teatel karjus mees enne bussi süütamist, et surmajuhtumid Vahemerel peavad lõppema. Juhtumit kirjeldanud kooliõpilaste sõnul ähvardas juht, et keegi ei pääse bussist eluga.

«Ta pani meie käed raudu ja ähvardas meid. Ta ütles, et kui end liigutame, valab ta kõikjale kütust ja süütab tule. Ta kordas muudkui, et aafriklased surevad (Itaalia asepeaministri) Di Maio ja (Itaalia siseministri) Salvini valede pärast. Siis karabinjeerid päästsid meid,» kirjeldas üks poiss ajalehele La Repubblica.

Busisjuht elab Cremonas, ta on lahutatud, aga abielust itaallannaga on tal kaks last. Mees sai bussi süütamise järel põletushaavu.