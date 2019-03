Kallas: pean igal juhul võitlustulle minema, ilma et ma kohe loobuksin

Kallase arvates on inimestel kolm valikut: olla vait, rääkida kaasa või võtta julgus kokku ja öelda, et ei ole nõus, et see pole Eestile hea.

«Ma möönan, et see on väga keeruline neid inimesi leida, kes lõpuks selle julguse leiavad. Sest neid inimesi, kes pole rahul neid on palju, aga neid, kes julgevad vastu astuda erakonna üldisele liinile, neid nii palju ei ole,» rääkis Kallas. Ta lisas, et küsimuse all on Eesti tulevik. «Kui kuulame signaale koalitsioonikõnelustelt, siis sõnad, mida kasutatakse on «piirame», «muudame rangemaks», «kontrollime» - asjad, mis ei vii Eestit edasi. Kus on need asjad, mis Eestit edasi viivad?» jätkas Kallas.