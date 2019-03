Euroopa Rahvapartei heitis Ungari võimuerakonna oma ridadest välja

Euroopa Parlamendis suurima saadikurühmaga EPP pressiesindaja ütles, et Fideszi väljaheitmist toetas Helsingis peetud parteikongressil 190 erakonnaliiget ja vastu oli vaid kolm.

EPP mitu väiksemat liiget on kutsunud Fideszi EL-i rändepoliitika vastase kampaania tõttu saadikurühmast välja heitma, öeldes, et Orbáni autoritaarne tegevus on vastuolus Euroopa väärtustega.