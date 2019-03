Trump: ISISe territoorium Süürias on praktiliselt likvideeritud

«Kalifaat on kadunud täna õhtuks,» ütles Trump Ohio osariigis Limas asuvat tankide koostetehast külastades.

Tehases esinedes näitas Trump kaht kaarti. Ühel neist oli punasega kujutatud ISISe kontrolli all olnud territoorium ajal, mil ta 2016. aasta novembris USA presidendiks valiti. Teisel oli alles vaid väike punane täpike.

«Kui ma (presidendiameti) üle võtsin, oli see segadus. Neid (ISISe džihadiste) oli kõikjal - üle kogu Süüria ja Iraagi,» ütles Trump, kes on teada andnud, et Ühendriigid jätavad 400 sõjaväelast määramata ajaks Süüriasse.