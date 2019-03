Uus-Meremaa karmistas relvaseadust

«Ma teatan, et Uus-Meremaa keelab kõik sõjaväelised poolautomaatsed tulirelvad. Me keelame ka kõik automaadid,» ütles Ardern, tehes teatavaks ka ajutised meetmed, mis peatavad võimalikud relvaostud enne seaduse jõustumist.

«Ma olen täiesti veendunud, et uusmeremaalastel, nii neil, kes kasutavad relvi mõistlikel eesmärkidel ja neil, kes pole relva kunagi puutunud, on ühine arusaam sellest, et lihtne ja massiline ligipääs nendele relvadele peab lõppema. Ja täna see lõppeb,» lisas peaminister.