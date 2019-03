May: ärge süüdistage Brexiti kriisis mind

«Ma olen teie poolel,» ütles May eilses avalduses rahvale ja avaldas lootust, et suudab Brexiti-leppe järgmisel nädalal parlamendis läbi suruda, kuigi see on seal kahel korral hääletusel põrunud. «Olen täiesti kindel, et olete tüdinud. Olete tüdinud sellest tülitsemisest, poliitilistest mängudest ja müstilistest protseduurireeglitest.»

«Olete väsinud sellest, et parlamendisaadikud ei räägi millestki muust kui Brexitist, samal ajal kui teil on tõsine mure laste koolide, tervishoiusüsteemi, pussitamiskuritegude pärast. Tahate, et Brexiti-protsess oleks läbi. Olen teie poolel. Parlamendisaadikutel on aeg otsustada,» sõnas peaminister.

Eile esitas May Euroopa Liidule palve lükata Brexit 29. märtsi asemel edasi 30. juunini. Sellele palvele peavad oma nõusoleku andma kõigi ELi 27 liikmesriigi liidrid. Viimased aga soovivad Suurbritannialt selget kava, mida pikendamisega saavutada soovitakse.

Mitmed Briti parlamendisaadikud väljendasid Brexti praeguse olukorra pärast pahameelt ja kutsusid Mayd üles ametist lahkuma. Paljud saadikud kritiseerisid asjaolu, et peaminister süüdistas Brexiti kriisis neid.

«See võib olla tõsi, aga kuramus küll, ära ütle seda,» sõnas üks endine minister. Üks parlamendiliige ütles May sõnavõttu kommenteerides, et peaminister käitub nagu USA president Donald Trump.

Peaministrit kaitses aga välisminister Jeremy Hunt, kelle sõnul püüab May iga hinna eest viia ellu rahva referendumil väljendatud soovi ning tagada Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust.

May sõidab täna Brüsselisse, et arutada ELi liikmesriikide liidritega Brexiti edasilükkamist. Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles eile, et Euroopa Liidu liidrid võivad täna ja homme toimuval tippkohtumisel heaks kiita Brexiti lühiajalise edasilükkamise juhul, kui Briti parlament kiidab heaks kaks korda tagasilükatud lahkumisleppe.

Euroopa Komisjon hoiatas, et Brexiti edasilükkamine võib tähendada tõsiseid õiguslikke ja poliitilisi riske, mistõttu soovitati Euroopa Liidu ülejäänud 27 liikmesriigil valida kas väiksem viivitus – 23. maini –, või hoopis pikem – vähemalt selle aasta lõpuni.