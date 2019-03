Fotod: Georg Otsa mälestus jäädvustati nimelise trammiga

TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul ei vaja Georg Otsa nimi pikemat tutvustamist. «Georg Otsal on kaalukas roll Eesti muusikateatri ajaloos, tema loomingut mäletatakse hästi nii Venemaal kui Soomes. On iseloomulik, et ka nooremad põlvkonnad, kes sündinud aastaid peale suure laulja lahkumist, on temast kuulnud. Ta on saanud legendiks, mis kestab üle aegade,» lisas Boroditš.

TLT AS Trammiteenistuse direktor Andres Vään selgitas, et juba muusikatrammide projekti alustades, saadi inimestelt ettepanekuid nimetada üks trammidest armastatud laulja auks. «Ootasime Georg Otsa sünniaastapäeva, et see enesestmõistetav soov reaalsuseks muuta,» ütles Vään.

Nimeliste trammide liinile saatmine on ettevõttele pikem traditsioon ja Georg Otsa mälestustramm selles järjekorras juba kuues. TLT otsustas anda muusikute nimed kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016.-2018. aastal 10,8 miljonit eurot.