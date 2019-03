Mosambiigis ootab tormi järel päästmist 15 000 inimest

«Eile loetlesime 15 000 inimest, kes siiani ootavad päästmist. 15 000 inimest, kelle olukord on halb. Nad on elus, me suhtleme nendega, toimetame neile toitu, aga peame nad päästma,» sõnas minister Celso Correia.

Viis päeva pärast seda, kui troopiline tsüklon Idai laastas Mosambiiki, Zimbabwet ja Malawit ja tõi kaasa üleujutused, on ametlik hukkunute arv 300 ja sadade tuhandete inimeste elud on endiselt ohus, ütlesid ametnikud.

Maailma Toiduprogrammi (WFP) pressiesindaja Deborah Nguyen ütles, et prioriteet on päästa kiiremas korras inimesed üleujutatud aladel ja pakkuda võimalikult paljudele päästetutele ajutist peavarju.

«Olukord ei ole tegelikult paranenud. Buzis on külad endiselt vee all, kuid hea uudis on see, et paljud päästemeeskonnad töötavad päev läbi,» sõnas ta.