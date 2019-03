Saksa Wikipedia protestis EL-i autoriõiguste reformi vastu

Veebientsüklopeedia saksakeelsel lehel ärgitasid lehekülje autorid külastajaid kontakteeruma eurosaadikutega, et need eelnõu Euroopa Parlamendis läbi kukutaks.

Uute reeglite suurimaks tüliõunaks on punkt, millega nõutakse, et Google'ile kuuluv Youtube ja muud platvormid võtaksid vastutuse sinna postitatud autoriõigusi rikkuva sisu eest.

Ka Wikipedia eestikeelselt lehelt leiab üleskutse pöörduda Euroopa seadusandjate poole, et need autoriõguse direktiivi kavandatavad artiklid 11 ja 13 tagasi lükkaks, hoiatades, et need nõrgestavad veebi ja seeläbi ka Wikipediat.