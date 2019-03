Tulirelvad Gun City relvapoes Christchurchis. Eilsest alates on suur osa selle poe kaubast ebaseaduslik.

Eelmisel reedel 50 inimese elu nõudnud Christchurchi mošeerünnaku järel võttis Uus-Meremaa peaministri Jacinda Arderni valitsus eile vastu otsuse keelustada riigis sõjaväeliste poolautomaatrelvade ning automaattulirelvade müük. Lisaks otsustati, et keelatud on suure mahutavusega salved ning nn bump stock-seadmed, mille abil on võimalik poolautomaatidele anda sisuliselt automaadi omadused.