KOHALIK VAADE. Kuidas ausus Slovakkia valimistel edu tõi

Kui Zuzana Čaputová 16. märtsil 40,5 protsendi suuruse toetusega presidendivalimiste esimese vooru võitis, vastas see täielikult viimaste arvamusküsitluste tulemusele. Tema vastaseks 30. märtsi lõppvoorus on Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič, kelle selja taga on Slovakkiat rohkem kui 11 aastat juhtinud erakond Smer.