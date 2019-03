Ossinovski: suur hulk vene valijaskonda pettub Keskerakonnas

«Valimistel läks kevasti, siin ei ole mingit saladust,» tõdes Ossinovski. Üks oluline õppetund on tema sõnul see, et kogemust ja oskust, kuidas valitsusest minnes head valitsustulemust teha, pole erakonnal olnud. «Kuvand mängib alati olulist rolli, eks ta nende viie aasta jooksul eri kohtadest on lööke saanud,» ütles Ossinovski. Loodetust vähem hääli said tema sõnul kõik, kuid SDE juht tõi esile, et Indrek Tarandi personaalsed ekstrahääled jäid nendel valimistel tulemata.

«Erakonna esimees loomulikult vastutab selle eest, kuidas erakonnal läheb, sealhulgas ka valimiste eest. Valimistulemus tuleb kokku nüanssidest, mis osalt on kontrolli all, osalt mitte, aga esimees vastutab, siin ei ole midagi. Erakonna sees eri kogudes arutame, kes mida valesti tegi ja mis juhtus ka meist sõltumatult, aga ma seda rohkem lahkama ei hakka. See analüüs on vaja meil ära teha,» rääkis Ossinovski.

Kuidas mõjutas valimistulemust plagiaadiskandaal? «Rainer (Vakra - toim.) ise oleks võinud kuidagi teistmoodi reageerida. Erakond ütles, et plagiaat on üheselt taunitav. Tegu ei ole erakonna, vaid Raineri enda asjaga,» märkis Ossinovski ja lisas, et eks valija on Rainer Vakrale ja Anastassia Kovalenkole oma hinnangu andnud. «Erakond ei ole kohtumõistja ega veel vähem akadeemilise järelevalve teostaja. Kui juhtumid lõpliku otsuseni jõuavad, siis need mõjutavad inimeste edasist karjääri, on juba mõjutanud.»

SDE juhi sõnul mõjutas erakonna tulemust aga kindlasti paremäärmusluse tõus. «Et parem äär on igal pool Euroopas just sotsidele liiga teinud, on omaette aruteluteema,» sõnas ta.

«Tõenäoliselt suur hulk vene valijaskonda pettub Keskerakonnas,» kommenteeris Ossinovski Keskerakonna otsust alustada koalitsiooniläbirääkimisi Isamaa ja EKREga. Ta tunnistas, et ta näeb tekkinud olukorras võimalust võtta endale Keskerakonnas pettunud venekeelsed valijad. «Me oleme olnud väga tugev teine valik venekeelsele elanikkonnale ja see on see koht, kus me soovime teisest valikust muutuda väga paljudele esimeseks valikuks,» rääkis ta.

«Peavooluerakonnad peaksid suutma oma väärtuste eest seista. SDE on seda teinud ja uhkusega teinud,» sõnas Ossinovski. Isamaa ja EKRE ehk Ossinovski sõnul parempoolne äär, on SDE liidri sõnul läinud aga aina enam ühte nägu. «Isamaa loodab, et nad suudavad EKRE ära liita endaga paari aasta pärast ja EKRE tõenäoliselt loodab vastupidist.»