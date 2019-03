Kõlvart: kahju, et kolleeg Raimond on üle võtnud meie poliitiliste oponentide retoorika

Lõpuks ometi saavad valitsuse moodustamist mõjutada vene elanikkonna esindajad, kõikvõimas punane nupp on meie käes!

Esmakordselt peale taasiseseisvumist on vene poliitikutele Eestis koondunud nii suur avalikkuse tähelepanu. Mitte kunagi varem ei ole siin nii palju räägitud vene inimeste tunnetest, mitte kunagi varem ei ole Eesti meedia olnud nii kirglikult huvitunud vene valija arvamusest. Tekib mulje, et Eesti saatus on vaid kohalike venekeelsete inimeste käes. Võib olla on ka vastutus EKRE edu eest parlamendivalimistel venelaste õlgadel?

Või peaksid ikkagi kõik erakonnad hoopis peeglisse vaatama ning mõtlema, mis toimub meie ühiskonnas, kui 20% elanikkonnast hääletab paremäärmuslike vaadete ja -retoorika poolt. Ei mäleta, et enne valimisi oleks keegi pärast mõnda järjekordset tuntud EKRE või mõni teise erakonna esindaja sõnavõttu mikrofoni ja kaameraga rutanud jagama sel korral sõnadega pihta saanud inimeste emotsioone. (Ning – keda huvitasid venelaste emotsioonid Reformierakonna suhtes 2007. aasta aprillis?) Hämmastav, et ühiskond kujundab endale vaenlast EKREst ja selle 100 000 valijast, kasutades just siinseid venelasi, keda tavaliselt kujutatakse kui kõikide riskide ja probleemide allikat.

Meenutagem: «Vene kool on Eesti ühiskonna probleem, mitte kasutamata kultuuriressurss.» «Kodakondsuse saamise lihtsustamine terve oma elu siin elanud vene emakeelega inimestele on suur risk, järelikult on ka need inimesed riigile risk. See, et nad Vene kanaleid vaatavad ning oma ajaloolisel kodumaal toimuvale kaasa elavad ning liiga palju emakeelt kasutavad, on ohtlik.» Kas sellist suhtumist on ühiskonnas tekitanud ainuüksi EKRE?

Kahju, et kolleeg Raimond on üle võtnud meie poliitiliste oponentide retoorika ning hakanud meid rahvuste pinnal «tiibadesse» jagama. Kui jäljendaksin tema loogikat, küsiksin: «kas te, kallid eestlased, ei tahaks omapäi EKRE probleemi ära lahendada?» Kuid ei, see oleks minu veendumustega vastuolus, nagu ka rahvuskonservaatorite retoorikagi.

Rahvuse põhjal Keskerakonna kaheks mõttetuks osakeseks lõhestamine, milleks Kaljulaid sisuliselt üles kutsub, on nii Reformierakonna kui ka teiste erakondade unistus. Tänu sellele saaksid reformierakondlased valitsuse moodustamisega peale hakata ning pikemas perspektiivis saaks nendest Eesti poliitika monopolist.

Meie, Keskerakonna liikmed, eestlased ja venelased, oleme võimelised ühiselt otsuse vastu võtma ning ühiselt selle eest ka vastutama. On see siis kolmikliit, koalitsioon Reformierakonnaga või opositsiooni minek – meie võimalus midagigi mõjutada ning oma valijate huve kaitsta säilib vaid juhul, kui suudame erakonnas ühtsust säilitada.