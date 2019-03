Hiina poissmeestele müüdud naised vägistatakse, rasestatakse ja hüljatakse

Katšini vähemusse kuuluvaid naisi müüakse hiina meestele peamiselt selleks, et nad sünnitaksid lapse. Pärast sünnitamist lubatakse naistel kodumaale naasta, aga seda üksnes siis, kui nad soostuvad lapse maha jätma, selgub inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) koostatud raportist, mis kannab pealkirja «Anna meil oma laps ja laseme sul minna».

Hiina seisab silmitsi naistepuudusega, sest alates 1987. aastast on naiste arv ühiskonnas igal aastaga langenud. Teadlaste sõnul on põhjuseks soopõhised abordid ja tüdruklaste tapmine või hülgamine päras sündi ning sel põhjusel on riigis niiöelda puudu 30 kuni 40 miljonit naist.