Macron toob kollavestide tõttu sõdurid tänavatele

Ehkki meeleavaldajate arv on esimeste protestidega võrreldes oluliselt vähenenud, on protestid muutunud vägivaldsemaks. Nii rüüstati Pariisi peatänaval Champs-Elysees’il möödunud nädalal massiliselt hooneid, pandi tuli otsa poodidele, pangale, restoranile ning ühe elumaja alumisele korrusele.

Paljud Prantsusmaa poliitikud olid aga sõdurite tänavale saatmise idee osas vaenulikult meelestatud. Väideti, et sõdurid osalevad operatsioonil Sentinelle terrorirünnakute ennetamiseks, mitte selleks, et rahulolematute kodanike vastu tegutseda. Samuti on küsimärgid õhus selle üle, kas sõjaväelastel on piisav ettevalmistus selliste sündmuste jaoks.

President Emmanuel Macroni valitsus rõhutas aga, et sõjaväelased on tänavatel vaid objekte valvamas, mitte inimesi vahistamas ega rahutusi maha surumas.

Pariisi piirkonna sõjaväejuht kindral Bruno Leray ütles eile Franceinfo raadiole antud intervjuus, et sõduritele on antud väga ranged korraldused, aga samas hoiatas ta, et kui vormikandjate elud on ohus, siis on neil lubatud tuli avada.