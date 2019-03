Ghanas põrkas kokku kaks reisibussi, surnuks põles 60 inimest

Kintampo linnas asuvasse haiglasse on toodud 28 vigastatut, kellest seitse on kriitilises seisundis, ütles arst Kwame Arhin.

«Osa ellujäänuid on meile öelnud, et bussijuht oli unine ja tal oli palutud teeservas parkida, aga ta keeldus,» vahendas kohalik telejaam päästeameti juhi sõnu. «Usume, et see oli õnnetuse põhjus.»