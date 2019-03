USA saadab uute sanktsioonidega hoiatuse Iraani teadlastele

Rahandusministeeriumi teatel määrati sanktsioonid 31 Iraani tuuma- ja raketiuuringutega seotud teadlasele, tehnikule ja ettevõttele ning nende eesmärk on saata hoiatus noortele teadlastele, et nad hoiduksid tulevikus püüetest ehitada pomme, vahendab uudisteagentuur AFP.

Ministeeriumi kõrge ametnik hoiatas, et USA karistus tabab kõiki, kes teevad äri sanktsiooninimekirjas ettevõtetega.

Teade sanktsioonidest tuli ajal, mil Pompeo külastab Beirutit, et mõjutada Liibanoni ametnikke kärpima Iraaniga seotud šiialiikumise Hizbollah' mõju.

Pompeo ütles, et Hizbollah on terroriorganisatsioon ning tal ei tohiks lubada poliitikat määrata ja võimu omada, ehkki rühmitus kuulub nii Liibanoni parlamenti kui valitsusse.

Mullu mais teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid taanduvad 2015. aasta mitmepoolsest tuumaleppest Teheraniga ning taaskehtestas Iraanile sanktsioonid. See samm on ajanud raevu teised leppe allkirjastajad, kelle hinnangul täidab Iraan leppes võetud kohustusi oma tuumaprogrammi piiramise osas.