Jimmy Carterist sai kõige kauem elanud USA president

Reedel möödus 172 päeva Carteri 94. sünnipäevast, mis tähendab, et ta on elanud kauem kui eelmine rekordihoidja, 30. novembril 94 aasta ja 171 päeva vanuselt surnud George H.W. Bush. Mõlemad mehed sündisid 1924. aastal: Bush 12. juunil, Carter 1. oktoobril.

Saavutus on seda erilisem, et Carter teatas rohkem kui kolm aastat tagasi, et tal on melanoom, mis oli jõudnud maksa ja ajju. Ta läbis ravi edukalt ning kuulutati terveks.