Briti peaminister esitas alamkoja saadikutele valikuvõimalused

Briti peaminister Theresa May esitas reedel kirjas parlamendisaadikutele neile valikuvõimalused seoses Brexitiga pärast seda, kui Euroopa Liidu liidrid toetasid neljapäeval Suurbritanniale tingimuslikult lühikese ajapikenduse andmist.

EL-i liidrid otsustasid, et kui Briti parlament kiidab lahkumisleppe heaks, siis nõustuvad nad Brexiti edasilükkamisega 22. maini. Kui parlament lepet heaks ei kiida, toetab EL Brexiti edasilükkamist 12. aprillini.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski sõnul on kuni 12. aprillini võimalikud erinevad stsenaariumid - "kokkulepe, pikk edasilükkamine, kui ÜK otsustab oma strateegiat muuta, või artikkel 50 tühistamine, mis on ÜK valitsuse eesõigus".

Briti peaminister ütles kirjas, et ei kavatse alamkojas kaks korda tagasi lükatud lahkumislepet järgmisel nädalal kolmandat korda hääletusele panna, kui piisav arv seadusandjaid lähipäevil poolt ei vaheta.

May esitas kirjas parlamendisaadikutele neli valikuvõimalust, millest esimene on lahkumisavalduse tagasivõtmine, mis aga tema sõnul "reedaks referendumi tulemuse". Briti valijad toetasid 2016. aasta juunis riigi lahkumist EL-ist.

Teine võimalus on lahkuda 12. aprillil EL-ist ilma kokkuleppeta, mida alamkoja enamus varem märtsis korraldatud hääletusel ei toetanud.

Neljandaks võib Suurbritannia paluda uut ajapikendust ja osaleda 23.-26. mail peetavatel Euroopa Parlamendi valimistel. May usub enda sõnul "tugevalt, et see oleks vale".