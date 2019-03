Süüria relvajõud teatasid ISISe viimase kantsi vallutamisest

SDJ kuulutas võitu džihadistide üle ja ISISe «kalifaadi» lõppu. SDJ-i pressiesindaja Mustafa Bali ütles Twitteris, et Banghouz on vaba ja sõjaline võit Daeshi (ISISe) üle saavutatud.

Bali lisas, et mõne aasta eest Süürias ja Iraagisl laiunud nn kalifaat on kadunud, kuid tõotas, et väed jätkavad võitlust ISISe riismetega, kuni need on täielikult likvideeritud.