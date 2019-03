Briti valitsuse salajane dokument näitab leppeta Brexiti kaost

Leppeta Brexitiga kaasnev segadus on selgelt välja toodud salajases Briti valitsuse dokumendis, kus hoiatatakse, et kolme kuu jooksul pärast EL-ist lahkumist võib vajaliku taristu käigushoidmine osutuda üle jõu käivaks.

Väljaande Guardian valdusesse sattunud dokument sätestab kontrollüksuste loomise Briti valitsuse juurde, mis peaks hakkama tegelema leppeta lahkumise tagajärgedega. Dokumendis märgitakse, et enamik lahkumisega seotud probleeme jääb valitsusüksuste lahendada.

«Struktuur kukub kokku, kui juhtivatel tasanditel eskaleeritakse liiga paljusid küsimusi, millega võiks mõistlikult sisemisel tasandil tegeleda,» seisab dokumendis. Lisaks märgitakse, et leppeta Brexit toob tõenäoliselt kaasa ettearvamatuid probleeme, mida ei suudetud varem ennustada.

Ettevalmistused leppeta lahkumiseks on muutunud kriitiliseks, sest parlamendis valitseb Brexiti osas endiselt poliitiline ummikseis.

Neljapäeval ilmnes, et kaitseministeerium on seadnud Whitehalli peahoone alla sisse punkri, et koordineerida sõjaväe vastust Brexitiga kaasnevatele tagajärgedele.