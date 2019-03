Londonis nõutakse suurmeeleavaldusega teist referendumit

«Brexit on täielik ja kohutav segadus,» lausus Khan enne ürituse algust. «Ma marsin täna inimestega igast riigi nurgast ja igalt elualalt, et nõuda viimase otsustusõiguse andmist rahva kätesse.»

Peaminister Theresa May lubas, et püüab uuesti veenda parlamenti toetama lepet, mille saadikud on juba kaks korda maha hääletanud.

Peaminister Masy on korduvalt välistanud teise referendumi korraldamise, öeldes, et see õõnestaks demokraatlikke aluspõhimõtteid ja eiraks 2016. aastal korraldatud referendumi tulemust. Parlament on jagatud teise referendumi korraldamise osas kahte leeri.