Süüria kurdiväed: ISISe vastases võitluses algab uus etapp

Kobane toonitas ISISe viimase Süüria kantsi langemisele pühendatud tseremoonial, et USA-juhitava koalitsiooni abi peab jätkuma.

Ta lisas, et nüüd tuleb keskenduda ISISe uinuvate rakukeste hävitamisele, sest need on suur oht regioonile ja kogu maailmale.