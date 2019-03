Kuulus maag lubas Theresa May aju mõjutades Brexiti peatada

Geller saatis reedel peaminister Mayle avatud kirja, milles hoiatas, et võib kasutada oma võimeid Brexiti peatamiseks.

Maagi plaan on kanaldada May ajju oma vaimset energiat iga päeva hommikul ja õhtul «väga müstilisel ajal» kell 11.11 salajasest kohast oma Iisraeli kodu lähedalt.

Geller kavatseb visualiseerida Mayd allkirjastamas artikkel 50 ning kujustada teda otsustamas EL-ist lahkumise osas teine rahvahääletus korraldada. See, märgib Geller, on siiski tema teine valik.

«Ma palun inimestel mõelda sellele kasvõi paariks sekundiks kell 11.11 hommikul ja õhtul, et saata Theresa Mayle sõnum võtta tagasi artikkel 50 ja jääda EL-i,» kirjutas Geller. «Energiat on võimalik üle kanda, energiat on võimalik vastu võtta ja inimeste kollektiivne energia, kes soovivad midagi saavutada, on võimas.»

Artikli 50 tagasivõtmine tähendaks EL-ist lahkumise peatamist.

Illusionist märgib, et tal pole oma kavatsuse osas mingeid eetilisi probleeme.

«Ma ei näe seda (May) mõistuse mõjutamisena. Ma esitan talle stsenaariumi, et aidata tal olukorda paremini mõista. Ma avan ta mõistuse, et ta saaks paremini teiste inimeste sõnumeid kuulata. Mis minusse puutub, siis EL-ist lahkumine oleks katastroofiline sündmus,» märkis Geller.

Praegu Iisraelis resideeruv Geller elas varem Sonningis, kus asub ka May residents. Oma kirjas märkis maag, et on tundnud Mayd juba 21 aastat.

Illusionist lisas, et on juba ühel korral edukalt May teadvusesse tunginud. See juhtus Gelleri sõnul kolm aastat tagasi May kodu külastades, enne, kui ta peaministriks sai.