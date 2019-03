Süüria kurdid kutsuvad riike oma pühasõdalasi tagasi võtma

Kurdide juhitav relvarühmitus Süüria Demokraatlikud Jõud (SDJ) teatas eile ISISe «kalifaadi» lõplikust purustamisest, kuid kurdi administratsiooni välispoliitikajuht Abdel Karim Omar hoiatab, et kinni peetud välisvõitlejad on endiselt tõsine oht.

«Tuhanded võitlejad, lapsed ja naised 54 riigist, iraaklased ja süürlased välja arvatud, on tõsiseks koormaks ja ohuks nii meile kui rahvusvahelisele kogukonnale,» ütles Omar AFP-le.

Pealetung peatati mitmel korral, et SDJ saaks avada humanitaarkoridorid tsiviilelanike evakueerimiseks.

Kurdid püüdsid Baghouzist lahkujaid kontrollida ja paigutasid nad laagritesse kaugemal põhjas, kuhu suurem osa neist on jäänudki.

Kurdide de facto autonoomne administratsioon Kirde-Süürias on hoiatanud, et ei suuda nii paljusid inimesi kinni pidada ja ammugi mitte nende üle kohut mõista.

Mõni riik on oma Süürias võidelnud kodanikelt kodakondsuse ära võtnud.

Abdel Karim Omar ütles, et probleem tuleb lahendada koostöös rahvusvahelise kogukonnaga.

«Nende hulgas on tuhandeid lapsi, kes on kasvatatud üles ISISe ideoloogia vaimus,» hoiatas ta. «Kui neid lapsi ümber ei õpetata ja uuesti päritoluühiskondadesse ei lõimita, on nad potentsiaalsed tulevased terroristid.»