Kreml tahab edendada muuseumites patriootlikku haridust

Uudisteagentuuri TASS teatel on kohalikud ametnikud saanud käsu teatada edusammudest 30. aprilliks. Medinski on tuntud Vene impeeriumi ja Nõukogude Liidu mineviku ülistaja.

«Me soovime teha kohalikele ametnikele selgeks, et nende haldusalas olevad muuseumid ei ole kõrvalised nähtused vaid tähtsad sotsiaalsed institutsioonid, mida on võimalik ja mida peab kasutama oluliste vahenditena hariduses ja patriootlikus kasvatuses,» lisas Kononov.

Korraldus on tõstatanud äreva arutelu muuseumitöötajatele mõeldud kinnistes sotsiaalmeediagruppides, kus spekuleeritakse, et president Vladimir Putin võib soovida muuseumeid politiseerida.

Muuseumitöötajad on toonud ka välja, et enne kui 41-aastane Kononov eelmise aasta juunis kultuuriministeeriumiga liitus, oli ta Vene sõjaajaloo seltsi juhataja.

Kuigi tegu on valitsusvälise organisatsiooniga, on teada, et sel on tugevad sidemed kultuuriministeeriumiga.