Urmas Paet Verhofstadti kirjast ja Venemaast

Siin Eestis me kuuleme tihti, kuidas Brüssel käsutab ja otsustab. Ukraina puhul tuleb väga selgelt esile reaalsus, et taolist abstraktset Brüsselit ei ole olemas. Euroopa Liit on ikkagi riikide liit, seni on 28 riiki need, kes koos otsustavad ja koos otsustada saab ainult siis, kui kõik on nõus.

Mitmed asjatundjad on viidanud teoreetilisele võimalusele, et Venemaa võib tahta tõrjuda Ukraina eemale Musta mere rannikust. Mida saaksid Euroopa Parlament ja Euroopa Liit veel teha, kui Vene kirsasaabas sammuks mööda Odessa kuulsa trepi astmeid?

Veel saab tugevdada ja süvendada sanktsioone. Iseasi, kas ja millist otsest mõju need avaldavad. Venemaa sõjalist sekkumist Euroopa piiride naabruses oleme me viimastel aastatel mitmel korral näinud, olgu selleks Gruusia või Ukraina, aga muu maailma sõjalist reaktsiooni ei ole järgnenud. Keegi ummisjalu ju Venemaaga sõdima ei torma.

Ukrainal on veel pikk tee minna, aga Gruusia on olnud tublim. Kuid ükskõik kui palju Gruusia ka ei pinguta ei avane tema jaoks Euroopa Liidu uks enne, kui nende riikide okupeeritud territooriumite probleemidele pole leitud lahendust?

See ei ole peamine põhjus. Kui vaadata Euroopa Liidu laienemist, siis võeti sellesse ühendusse vastu Küpros, mille keskvalitsusel ei ole kontrolli osa territooriumi üle. Küpros on näide sellest, et pretensioon naaberriigi poolt ei ole omanud tähtsust saamaks Euroopa Liidu liikmeks.

Kõigi võimalike kandidaatriikide puhul on olulised kaks asja. Esimene on see, kas ja kuidas nad täidavad kõiki liidu tehnilisi ja sisulisi kriteeriume, see on eeltingimus. Paraku sellest ei piisa. Olgu see Gruusia või mõni teine kandidaatriik teatab ühel päeval, et täidab kõik Euroopa Liiduga ühinemise tingimused, siis automaatset teed ühendusse see ikkagi ei taga. Kõik Euroopa Liidu liikmed peavad selle heaks kiitma. Vaadates tänase Euroopa meeleolusid, siis olen ma väga skeptiline, et nähtavas tulevikus mõni keskmisest vaesem riik saaks 28 liikmesmaalt poliitilise nõusoleku ühinemiseks.

Isegi mõnede Lääne-Balkani riikide puhul nagu Montenegro või Serbia, kes tahavad ka liikmeks saada ja on kriteeriumide täitmisele palju lähemal kui Gruusia, on takistus ikkagi poliitiline. Vaadates tänaseid meeleolusid, siis ma ei ole väga optimistlik.

Euroopa Liidul on ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Aga NATO on ikkagi kordades võimsam jõud ja sõjaline argument. Miks EL tahab ajada sama asja nagu NATO?

Kindlasti ei ole see paraleelmaailm.

Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker on käinud välja idee luua Euroopa armee.

Kui sa võtad paar tsitaati Junckerilt ja ka Macronilt (Jean Macron on Prantsusmaa president – toim) siis need on ebaõnnestunud loosungid. Ebaõnnestunud, kuna klassikalisel kujul ühtset Euroopa armeed niikuinii ei teki. Esiteks ei ole see õiguslikult võimalik, selleks tuleb Euroopa Liidu aluslepinguid muuta, ja täna ei lähe keegi neid aluslepinguid avama, kuna sellest tekiks tohutu segadus. Teiseks ma väidan, et ühtset Euroopa armeed ei ole ka praktiliselt vaja. Meil ei ole täna ka NATO armeed, meil on selle liikmesriikide armeed, kes teevad koostööd.

Julgeolekupilt on läinud palju keerulisemaks ja selleks on vaja ka Euroopa ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Tankid tankide ja lennukid lennukite vastu konfliktide kõrvale on tulnud mitmed uued ohud. Küberrünnakud, kui need on suunatud tuumaelektrijaamade juhtimiskeskuste või lennujuhtimiskeskuste vastu, võivad nõuda inimelusid. Massilised valeinfo kampaaniad mõjutavad inimeste meelsust ja ka poliitikat.