Mahalöödud pead ja orjus – selline oli elu ISISe hirmuvalitsuse all

Kokku elas nn kalifaadi kõrgajal Suubritannia suurusel territooriumil hirmuvalitsuse all üle seitsme miljoni inimese.

Paljude vangistatud või inimkilpidena kasutatud elanike saatus on endiselt teadmata, samuti on kadunud üle 3000 jeziidi usulahu esindaja, keda islamistid pidasid saatanakummardajateks.

ÜRO on nimetanud jeziidide kohtlemist genotsiidiks, mille käigus tapeti tuhandeid jeziidi mehi ja poisse. Naised ja tüdrukud rööviti ning müüdi orjaturgudel. Paljud neist kannatasid seksuaalset väärkohtlemist.

Džihadistid lasid käibele isegi oma valuuta ning vangistasid need, kes ei suutnud ISISele makse tasuda.

ISIS jättis enam kui 200 massihauda Iraaki ning arvatakse, et Süüriast leitakse samuti tuhandeid surnukehasid.

Paljud naised on teatanud, et said oma abikaasade kohta ISISe templitega surmateated, kuid nende surnukehi ei toimetatud lähedastele. Tõenäoliselt kulub ohvrite saatuse väljaselgitamiseks aastaid.