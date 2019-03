Supo: Süüria konfliktipiirkonnas on hulk Soome naasta soovijaid

Süüria kurdipiirkonna kohalike võimude esindaja teatas pühapäeval, et tuhandete vangistatud džihadistide ja nende pereliikmete seas on 54 riigi kodanikke.

Kurdide välissuhtluse eest vastutava Abdel Karim Omari hinnangul peaks rahvusvaheline üldsus tegema Süüria kurdidega koostööd selle julgeolekuprobleemi lahendamiseks.

Kurdi kohalikel võimudel ei ole võimekust nii palju inimesi vangis hoida, saati nende üle kohut mõista, lisas Omar.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) vangistatud inimeste seas on tuhandeid lapsi, kes on kasvatatud äärmusrühmituse Islamiriik (IS) ideoloogia vaimus.

«Kuid neid ümber ei õpetata ega integreerita oma algupärastesse ühiskondadesse, on nad potentsiaalsed tulevased terroristid,» lisas Omar.

Westerland ei soovinud avaldada seisukohta, kas SDF-i hallatavates laagrites on ka Soome kodanikke, kuid kinnitas, et Süüria konfliktipiirkonnas on mitmeid isikuid, kes sooviksid Soome naasta.

«Me ei saa kahjuks kommenteerida, kas neid on ka Süürias vangistatute hulgas, sest see on seotud meie operatiivtööga,» lausus ta.

«Soomest lahkunud võõrvõitlejaid on tõusnud eriti IS-is olulistele positsioonidele ning neil on lai suhtlusvõrgustik organisatsiooni sees,» märkis Westerlunud.

«Soomes elab nende seotud inimesi, kes pooldavad või toetavad terroritegevust,» kirjutas ta uudisteagentuurile STT.

Lahkujatest on paarkümmend hukkunud ja samapalju Soome naasnud. Kõigi asupaik ei ole mõistetavalt teada.