Fotod: Venezuela pealinnas maandusid lennukid Vene sõjaväelaste ja suure laadungiga

Meedia andmetel toimetasid transpordilennuk An-124 ja reisilennuk Il-62 kohale 99 Venemaa sõjaväelast, keda juhib maavägede staabiülem Vassili Tonkoškurov. Samuti olevat kohale toodud 35-tonnine laadung.

Venelasi olevat saabunud tervitama Venezuela valitsuse esindajad.

Anonüümseks jäänud diplomaatiline allikas kinnitas RIA Novostile Vene sõjaväelaste saabumist Venezuelasse. Allika sõnul Vene sõjaväelased «saabusid kohale, et osaleda kahepoolsetel konsultatsioonidel».

Allikas lisas, et toimunus «pole midagi mõistatuslikku», kuna see on seotud juba aastaid tagasi Venemaa ja Venezuela vahel sõlmitud lepete täitmisega.

Hoy llegaron al aeropuerto Internacional de Maiquetía estos dos aviones de la Fuerza Aerea rusa.



1 Ilyushin Il-62M

1 Antomov 124



Fotos: cortesía pic.twitter.com/w7hgQhyivr — Federico Black B. (@FedericoBlackB) March 23, 2019

Lennundusportaalide andmetel lendasid nimetatud lennukid Süüria ja Senegali kaudu.

Varem oli välismeedias ilmunud teateid, et Venezuela presidendile Nicolas Madurole on saadetud appi Venemaa palgasõdurite väeosa Wagner võitlejad. Seevastu president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov eitas seda.

Üks Venezuela ajakirjanik avaldas Twitteris ka fotod, millel on näha lennukeid ja arvatavaid Vene sõjaväelasi.

Venemaa ja Hiina on Venezuela peamised liitlased. Mõlemad on laenanud selle naftarikkale riigile miljardeid dollareid, et toetada president Nicolás Maduro USA-vastast valitsust.

Venemaa on olnud ka häälekalt vastu USA sanktsioonidele Maduro ja tema valitsuse suhtes ning otsusele tunnustada opositsioonijuht Juan Guaidód riigi ajutise presidendina.