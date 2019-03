Meedia: Venezuela pealinnas maandusid lennukid Vene sõjaväelaste ja suure laadungiga

Varem oli välismeedias ilmunud teateid, et Venezuela presidendile Nicolas Madurole on saadetud appi Venemaa palgasõdurite väeosa Wagner võitlejad. Seevastu president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov eitas seda.

Üks Venezuela ajakirjanik avaldas Twitteris ka fotod, millel on näha lennukeid ja arvatavaid Vene sõjaväelasi.

Venemaa ja Hiina on Venezuela peamised liitlased. Mõlemad on laenanud selle naftarikkale riigile miljardeid dollareid, et toetada president Nicolás Maduro USA-vastast valitsust.