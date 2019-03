Trumpi sõnul oli Muelleri uurimine katse presidendi kukutamiseks

"Väga kahju, et Ameerika pidi selle läbi elama. Ja väga kahju, et teie president pidi selle läbi elama," märkis Trump.

"Seda kõike alustati juba veel enne seda, kui mind oli presidendiks valitud. See oli ebaseaduslikult algatatud uurimine. Ma loodan, et nüüd uuritakse ka seda teist poolt, kes selle algatas. Paljud inimesed on väga kõvasti haiget saanud," lisas Trump.