Tunnelitest välja ilmunud terroristid andsid Süürias alla

«Need on ISISe võitlejad, kes ilmusid täna tunnelitest ja alla andsid,» lausus kurdijõudude kõneisik Jiaker Amed nende arvu täpsustamata. AFP ajakirjanik teatas kümnetest meestest, kes väljusid džihadistide laagri alalt Baghuzi külas, ning ronisid veokitesse.

Kurdiametniku Abdel Karim Omari sõnul kujutavad ka vangistatud pühasõdalased endiselt suurt ohtu. «Seal on tuhandeid võitlejaid ning naisi ja lapsi, kes on tõsine koorem ja oht meile, aga ka rahvusvahelisele kogukonnale,» hoiatas Omar.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDJ) vangistatud inimeste seas on tuhandeid lapsi, kes on kasvatatud äärmusrühmituse ideoloogia vaimus. «Kuid neid ümber ei õpetata ega integreerita oma algupärastesse ühiskondadesse, on nad potentsiaalsed tulevased terroristid,» lisas Omar.