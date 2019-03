The Times: Süürias alistatud ISIS plaanib rünnakuid Euroopas

Briti ajaleht sai tutvuda dokumentidega, mis on nende sõnul vormistatud kui äriplaanid ning mille kohaselt plaanib rühmitus Euroopas pärast nende nn «kalifaadi» hävingut külvata kaost Euroopas. Nädalavahetusel kuulutati ISIS Süürias alistatuks pärast seda, kui terroristidelt vallutati tagasi rühmituse viimane tugipunkt Baghuzi külas.

Dokumentide kohaselt soovitakse korraldada terrori rünnakuid liikmete abil, kes juba Euroopas viibivad. Toetust peaks neile pakkuma ISISe rakukesed Süürias.

Timesi sõnul saadi detailseid andmeid sisaldanud kõvaketas kätte veebruaris peetud kõrbelahingu käigus, kus kohalikud väed põrkusid terrorirühmituse rakukesega.

Lehe sõnul tõendab andmete ehtsust nende detailsus. Kõvakettal olid sadade võitlejate nimed, üksuste eelarved ja kirjavahetus.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDJ) võitleja Baghuzis. Nädalavahetusel vallutati ISISe viimane tugipunkt Süürias. FOTO: Ahmed Mardnli / EPA

Vaenlaste tapmine ja raha võtmine

Ühes jaanuaris kirjutatud kirjas esitles rühmituse liige Abu Taher al-Tajiki plaani aidata ISISe liikmetel Euroopas rünnakuid korraldada ning tuua võõrvõitlejaid Süüriasse. Ühes kolmandas isikus kirjutatud kirjas seisab: «Vennal (al-Tajikil) on isikud, kes tahavad töötada Islamiriigist kaugele jäävatel aladel. Tal on luba nendega kontaktis olla ning neil on luba operatsioone läbi viia.»

Edasi küsitakse kirjas luba asutada Euroopa operatsioonide korraldamiseks välissuhete büroo. Öeldakse veel: «Enne operatsioonide korraldamist saadavad nad meile sihtmärgid, kui ühendus on turvaline. Teisel juhul viivad nad operatsiooni läbi. Ja jumala tahtel täidame me kõigi nende vajadused, kes seda soovivad. Need vajadused peavad olema realistlikud ja põhjendatud.»

Al-Tajiki tahtis oma plaane esitleda rühmituse liidrile Abu Bakr al-Baghdadile, aga kokkusaamine lükkus edasi, sest kohtumise vahendaja tapeti. Kirjas palus ta uut võimalust ettepaneku esitlemiseks. Usutakse, et al-Baghdadi redutab koos oma lähimate liitlastega kõrbes.

Abu Bakr al-Baghdadi. FOTO: REUTERS TV / REUTERS / Scanpix

ISISe liidritele Süürias ja Iraagis saadeti sama isiku poolt veel kaks kirja, kus al-Tajiki ennast ning oma alluvaid tapjateks pakkus. «Me saadame sulle, jumal kaitsku sind, oma ettepaneku, milleks on rakukeste loomine. Nende töö piirdub jumala vaenlaste tapmise, nende raha võtmise ja sulle saatmisega.» Al-Tajiki lisab, et tema mõrtsukatel on juba olemas meeskond, teiste hulgas ka häkkerid ja tehnikud, samuti ei vajata raha ega relvi.

«Pead ainult näpuga näitama territooriumi suunas, kus on oht Islamiriigile ja me paneme jumala tahtel nende liidrid mulla alla,» seisab kirjas. «Iga isik, kes ohustab Islamiriiki, meie kaliifi või tema asetäitjat...pead meile vaid tema pildi, elukoha ja numbri saatma. Siis, jumala tahtel, oota, et saadaksime sulle video tema tapmisest.»

Jõhkrad äriplaanid

Üks avastatud dokument annab aimu Süüria kirdeosas tegutseva rakukese juhtimisstruktuurist. Timesi andmeil on dokumendid kirjutatud formaalses araabia keeles ning vormistatud nagu äriplaanid.

Näiteks tuuakse välja ISISe probleemid ja takistused. Nimekirjast võib näha, et piisavalt pole enesetapuründajaid, liiga vähe on libadokumente, napib autopommirünnakuteks kasutatavaid sõidukeid ning pommimeistrid on laisad.

Lahenduste ja ettepanekute peatükis tehakse ettepanek luure- ja julgeolekuosakondade ühendamiseks. Samuti soovib terrorist al-Tajiki, et enesetapupommitajatest ei tuleks kunagi puudust ning soovitab erinevate tööde jaoks erinevad autod eraldada. See tähendab, et inimrööve korraldataks taksodega ning luure jaoks kasutataks kütuseveokeid.

Lisaks palus al-Tajiki mõningaid relvi, jalaväemiine ning veeautosid, millega terroristidele kõrbes vett transportida.

Jalaväemiin Baghuzis. FOTO: GIUSEPPE CACACE / AFP / Scanpix

Raha on vähe

ISISe kõrgajal uhkeldati Iraagi armeelt kätte saadud USA varustusega ning naftamüügi ja inimröövide pealt teeniti sadu miljoneid. Nüüd võib aga varustuse kohta lekkinud dokumentidest näha, et üksikvõitlejale antakse tihti vaid relv ja paar granaati. Näiteks terrorist Muhta al-Hashemile anti vaid Kalašnikovi automaat ning neli salve.

Deir Ezzori provintsi terroristide eelarvest selgub, et 65 võitlejat saavad ümber arvestatuna igas kuus palka umbes 30 euro väärtuses. Sama makstakse ka nende abikaasadele, lisaks on iga lapse eest ette nähtud 22 euro suurune summa. Leht toob näite: nelja naise ja kümne lapsega terrorist teenis kuus 375 eurot, ühe naise ja ilma lasteta võitleja kõigest 60 eurot.

Times kirjutab, et kuna ISIS hoolitses raamatupidamise eest ning suutis raha mingil määral varuda, siis oldi tõenäoliselt kaotuseks ammu valmis.