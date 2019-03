Düsseldorfi suundunud lennuk maandus eksikombel hoopis Edinburghis

Nimelt olid lennu dokumendid valesti edastatud, mistõttu võttis õhusõiduk Mandri-Euroopa asemel suuna hoopis Šotimaale, ilma et reisijad oleks seda teadnud.

Praeguseks on lennuk jõudnud British Airwaysi teatel Düsseldorfi. Lendu korraldas British Airwaysile teenust osutav Saksamaa firma WDL Aviation.

WDL teatas, et püüab tihedas koostöös ametivõimudega selgitada välja, kuidas tekkis segadus lennuplaanis. «Mitte ühelgi hetkel polnud reisijate ohutusega probleeme. Me toimetasime lennu BA3271 reisijad pärast tahtmatut vahemaandumist Edinburghis Düsseldorfi,» lisas firma.

Lennuki pardal olnud 24-aastane juhtimiskonsultant Sophie Cooke reisib töö tõttu iga nädal Londonist Düsseldorfi. Ta rääkis BBC-le, et kui piloot esimest korda teatas, et lennuk maandub Edinburghis, arvasid kõik reisijad, et tegu oli naljaga. Naine küsis lennusaatjalt, kas teade oli tõsi.