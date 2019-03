Politsei ei näe Helmede ähvarduste pinnalt ohtu avalikule korrale

«Politsei reageerib ühetaoliselt ja resoluutselt, kui ohus on avalik kord, sõltumata sellest, mis või kes avalikku korda ohustab,» ütles Pärkna. «Politsei ei näe selles raadiosaates avaldatu pinnalt ohtu avalikule korrale.»

Pühapäeval eetris olnud raadiosaates «Räägime asjast» lubasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikud Mart ja Martin Helme praeguste koalitsiooniläbirääkimiste luhtumise korral Eestis tänavarahutusi.

«On terve hulk inimesi, kes ütlevad: kas tahate, me tuleme teie toetuseks meelt avaldama,» kõneles EKRE aseesimees Martin Helme. «Me ütleme: ei, praegu pole vaja, see ajab asja ainult kuumemaks. Aga kui süvariigil, meediatööstuskompleksil ja Reformierakonnal õnnestub need koalitsiooniläbirääkimised tuksi keerata, siis need hungveipingide väikesed demonstratsioonid on morsipidu võrreldes sellega, mis meie toetajad tänaval korraldama hakkavad – kui meid lükatakse kõrvale ebaausate võtetega. Marrakeshi miiting riigikogu ees on selle kõrval väike pühapäevane jalutuskäik. Mõelge nüüd natuke järele, kuhu te ajate Eestit.»

Mart Helme lisas: «Reformierakond andku endale kogu enda upsakuses aru, et nad mängivad tulega. Eestis on 300 000 vaest või vaesuse piiril elavat inimest, kes vihkavad Reformierakonda. Enamik nendest on kolme praegu koalitsiooni moodustava erakonna taga. Kui meie asi untsu aetakse ja meie viskame tiku püssirohutünni, siis on plahvatus. Seda ei hoia ära ükski süvariik, seda ei hoia ära ükski Euroopa Komisjon. See plahvatus tuleb.»

«See ühiskondlik pinge, mis praegu on, on võrreldes sellega, mis tekib siis, kui meid kõrvale lükatakse, lapselalin,» lisas Martin Helme.

«Kas need tüübid ei saa aru, et kogu see nädalaid kestnud mõnitamine, pole sügavalt solvanud mitte ainult sadat tuhandet meie toetajat, vaid mitut sadat tuhandet inimest,» sõnas Mart Helme.