Saudi Araabia mõistis USA hukka Golani tunnustamise eest

«Saudi Araabia lükkab jõuliselt tagasi ja mõistab hukka USA valitsuse teate, et see tunnistab Iisraeli suveräänsust okupeeritud Golani kõrgendike üle,» teatas Saudi Araabia valitsus riigimeedia vahendusel.

«Golan on jätkuvalt okupeeritud Süüria araabia maa ning selle tunnistamine Iisraeli osana rikub ÜRO hartat ja rahvusvahelisi resolutsioone,» lisati teates. «Sellel saab olema negatiivne mõju Lähis-Ida rahuprotsessile ning piirkonna julgeolekule ja stabiilsusele.»

Saudi Araabia on üks USA põhiliitlasi Lähis-Idas ning kahe riigi suhted on oluliselt soojenenud pärast Trumpi ametisseastumist 2017. aastal.

Trump pole oma otsusega suutnud kaasa tõmmata ühtegi oma liitlastest peale Iisraeli. Julgeolekunõukogus vetoõigust omavad Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on mõlemad öelnud, et jätkuvalt peavad Golani Iisraeli okupeeritud alaks, nagu nõukogu resolutsioonid ette näevad. Sama on öelnud ka vetoõigusega Hiina ja Venemaa.