Iraanis hukkus tulvades 19 inimest

Inimesed otsisid pelgupaika lambipostide otsast ja autode katustelt. Sajad hooned said vee tõttu kahjustada.

Sõjavägi on asunud Aq Qala linnas Golestani provintsis inimesi päästma.

Farsi provintsi kuberneri Enayatollah Rahimi sõnul on ujutused praeguseks kontrolli alla saadud ning kõige raskemalt kannatanud aladele on saadetud päästemeeskonnad. Rahimi pani inimestele südamele püsida siseruumides, et vältida võimalikke ohtusid.