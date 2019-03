Itaalia valitsuspopulistid on vabalanguses

M5S kogus pühapäeval Lõuna-Itaalia Basilicata maakonna valimistel vaid 20 protsenti häältest, mis on alla poole 2018. aasta märtsi üldvalimistel samas piirkonnas saadud häältest.

«Mind ei üllata mitte langus, vaid see, et see tuleb nii hilja,» ütles Bologna ülikooli sotsioloogiaprofessor Piergiorgio Corbetta. «Nende tõus oli ootamatu, nende langus vältimatu.»

«Liikumine, mis ähvardab utoopilise ideega võitluses eliidi vastu kõigis selle vormides, peab end vältimatult muutma, kui ta ise eliidiks saab ja see distantseerib nad valijaist,» tõdes Corbetta.

Koomik Beppe Grillo loodud liikumine, mis tõotas vana kaardiväe üle parda heita ja ausat poliitikat ajama hakata, sai eelmise aasta parlamendivalimistel 32 protsenti häältest.

Üksi ta selle tulemusega valitseda ei saanud, kuid paljud erakonna toetajad ei suutnud alla neelata otsust moodustada koalitsioon parempoolse immigratsioonivastase Põhjaliigaga.

M5S-i valimislubadused on mõjuvõimsama ja üha populaarsemaks muutuva Põhjaliiga seisukohtadele alla jäänud.

Traditsiooniliste parteide ebaaususe vastu võidelnud M5S on nüüdseks avastanud, et tema suurim võit – võim Roomas – on osutumaks suurimaks peavaluks.

Mitu Rooma linnavalitsuse kõrget ametnikku on olnud või on uurimise all ja möödunud nädalal peeti korruptsioonis kahtlustatuna kinni linnavolikogu esimees.

Riigi tasandil kasvab nende M5S-i parlamendiliikmete arv, kes ei kõhkle enam hääletamast erakonna liidri Luigi Di Maio ja tema poliitika vastu.

Di Maio kõhkleb aga mässajaid välja heitmast, ütleb M5S-i senaator Elena Fattori.

«Võibolla sellepärast, et liikumine on juba vabalanguses. Ka nad hakkavad välja viskama inimesi, kes toetasid tema algseid teese, riskivad nad katastroofiga mais peetavate Euroopa Parlamendi valimistel,» oletab senaator.

Kui M5S-il peaks europarlamendi valimistel halvasti minema, võib see veenda Põhjaliiga liidrit Matteo Salvinit, et on aeg koalitsioonist lahkuda ja kutsuda esile ennetähtaegsed valimised.

M5S-i teisitimõtleja Paola Nugnese sõnul on pärast kaheksat kuud valitsuses oht, et Liikumisel ja Liigal ei ole enam mingit vahet.

M5S on «salvinistunud» ehk positsioneerinud end ideoloogiliselt paremale, ütles ta.

Ja sellel on hind. Nii saadi sel aastal Abruzzo maakonnas vaid 19 protsenti häältest ja Sardiinias 11 protsenti. Möödunud aastal koguti mõlemas maakonnas 40 protsenti häältest.

Pärast karismaatilise asutaja Beppe Grillo taandumist on erakonnas tekkinud ka juhtimiskriis, leiab Corbetta.

«Liikumine on Beppe Grillo looming, temata seda ei eksisteeri. Grillo on suurepärane suhtleja, aga ta ei ole poliitik, sellepärast ta tagasi astuski,» selgitas Corbetta.