Kaitseväe juhataja on visiidil Gruusias

«Me toetame endiselt Gruusia lähenemist NATO-le,» ütles kindralmajor Martin Herem ja lisas, et Gruusia on pikka aega üles näidanud oma suurt pühendumist panustada NATO erinevatesse operatsioonidesse.

Vaatamata vastasseisule Ukraina ja Venemaa vahel, mis on pingestanud olukorda Mustal merel, kus Venemaa on astunud agressiivseid samme Ukraina vastu. «Must meri omab suurt strateegilist tähtsust ja me peame kaasama Gruusia NATO diskussioonidesse, mis puudutavad regiooni turvalisust,» ütles kindralmajor Herem.

Ka teevad pidevat koostööd Gruusia Rahvuskaart ja Kaitseliit. Gruusia on võtnud arvesse Eesti soovitusi reservistide osas, Eesti eksperdid on aidanud Gruusias luua Rahvuskaardi koolituskeskuse ja koostööd on tehtud ka ohvitseride koolitamisel. Ka on Gruusia ohvitserid osalenud suurõppusel Siil ning Eesti sõdurid käinud Gruusias NATO õppustel.