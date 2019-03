Rootsit raputas meie kandi kohta ebatavaliselt tugev maavärin

Piirkonnas elav Jana Kajsa Björk rääkis Rootsi Raadiole, et ärkas maavärina peale üles. «Ma ärkasin, sest voodi liikus – vähemalt tundus mulle nii. Ma mõtlesin, et mis see küll on? Ma arvasin, et äkki on see maavärin, aga siis mõtlesin, et ehk ma lihtsalt nägin und. See tundus pisut hirmutav,» jutustas ta.