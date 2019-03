Vee kokkuhoid: Brüsseli kuulus pissiva poisi kuju sai säästlikuma «põie»

See, et Brüsselit külastavate turistide seas armastatud kuju on suur vee raiskaja, selgus siis, kui 61 sentimeetri kõrgusele purskkaevule paigaldati veemõõtja.

Brüsseli linnaametnikud oli ebameeldivalt üllatunud, kui selgus, et iga päev voolab Manneken Pisist otse kanalisatsiooni 1000–2500 liitrit puhast joogivett – sama koguse kasutab päevas kokku ära näiteks kümme majapidamist.

«Me arvasime, et see oli suletud veeringlus ning et kuju ei kasutanud üldse mitte midagi,» rääkis veeraiskamise tuvastanud tehnik Régis Callens ajalehele La Dernière Heure. «Kuna Manneken Pisile paigaldatud veemõõtja on vaid üks kokku 350st või 400st [linna objektidele pagutatud mõõdikust], ei pööranud keegi sellele tähelepanu.»

Nüüd paigaldati kuju juurde kollektor, nii et Manneken Pisi välja piserdatud vesi suunatakse uuesti kujusse. Tegu on ajutise lahendusega ning hiljem rajatakse pissivale poisile korralik veeringlussüsteem.

Brüsseli linnavalitsuse liige Benoît Hellings väljendas uuenduse üle rõõmu: «Me võime uhkelt öelda, et esimest korda 400 aasta jooksul, ei pissi Manneken Pis välja värsket joogivett. Linnavõimudel on nüüd kavas inspekteerida kõiki kesklinna purskkaeve, et vältida sellist raiskamist.«