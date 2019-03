Stockholmi veokiterrorist peitis vanglas ISISe lippu

Tegu oli Usbekistani päritolu Akilovi enda joonistusega, mis kujutas ISISe lippu.

Terrorirühmituse sümbol oli peidetud Akilovi kongis asuvasse palvematti. Esialgu püüdis ta eitada, et tegu on ISISe lipu kujutisega.

Kriminaalhooldusamet on mehele esitanud ametliku hoiatuse.

Ameti dokumentides seisab: «Ülekuulamisjuht näitab Akilovile väljaprinditud ISISe lippu ja kliendi joonistust ning ütleb Akilovile, et need on täpselt samasugused. Akilov ütleb, et tema joonistus pole tehtud musta värviga nagu päris ISISe lipp. Ülekuulamisjuht palub Akilovil olla aus ning küsib, kas tema joonistus oli mõeldud ISISe sümbolina. Selle peale vastab Akilov «jah».»

Terrorikuritegudes süüdi mõistetud mehele esitatud hoiatuses öeldakse, et teised kinnipeetavad võivad tulenevalt mehe kuritöö iseloomust pidada joonistust häirivaks, hirmutavaks või provotseerivaks.

Rahmat Akilovit on püütud mitmel puhul panna karistust kandma koos teiste vangidaga, kuid ebaõnnestunult, sest teised kinnipeetavad on teda rünnanud. Ühel puhul kasutas üks Göteborgist pärit kuritegeliku jõugu liige Akilovilovi kallal vägivalda, väites, et tegu on kättemaksuga terrorirünnaku ohvrite eest.

Mitmel puhul on Akilovit vanglas hoiatatud seetõttu, et ta on käitunud vanglaametnikega ähvardavalt või ebaviisakalt.

7. aprillil 2017 sõitis Akilov Stockholmi kesklinnas Drottninggatanil veoautoga jalakäijate sekka, tappes viis inimest. Mees ütles, et tegi seda ISISe nimel.