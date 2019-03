Abi Madurole tõukas Venemaa ja Ameerika Ühendriigid sõnasõtta

Teravad sõnavõtud mõlemalt poolt kutsus esile Vene sõjaväele kuuluvate reisilennuki Il-62 ja kaubalennuki An-124 maandumine Caracases läinud nädalavahetusel. Lennukite pardal oli sadakond sõdurit ja sõjaväeametnikku. Üks Venezuela võimudega lähedalt seotud julgeolekunõunik ütles The Wall Street Journalile, et riiki toodi ka 35 tonni varustust – mida täpsemalt, pole teada.

Ühe Venezuela ametniku sõnul oli lennukite saabumine osa riikidevahelisest sõjalisest koostööst, kirjutas The Guardian. Anonüümseks jäänud Vene ametnik omakorda selgitas uudisteagentuurile RIA Novosti, et reisis pole midagi salapärast.

Mõlema riigi ametnikud on väitnud, et Vene sõjaväelased on Ladina-Ameerikas selleks, et arutada juba varem hangitud sõjatehnika hooldamist, väljaõpet ning strateegilisi küsimusi.