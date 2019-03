Peaminister May kaotas kontrolli

Briti Brexiti-meelse tabloidi The Sun esikülgi ehtis eile pealkiri, milles öeldi, et May kaotas Brexiti protsessi üle kontrolli häbistava kaotusega. Briti päevaleht The Times aga teatas, et tooride (Briti konservatiivide – toim) mäss häbistas peaministrit ja valitsus valmistub erakorralisteks valimisteks.