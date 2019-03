Pence: USA viib astronaudid viie aastaga taas Kuule

«Selle valitsuse ja Ameerika Ühendriikide poliitika on saata Ameerika astronaudid taas Kuule järgmise viie aasta jooksul,» ütles Pence Alabama osariigis Huntsville´is peetud kõnes.

«Las ma ütlen seda selgelt: esimene naine ja järgmine mees Kuu pinnal on mõlemad Ameerika astronaudid, kes asuvad teele Ameerika rakettidega Ameerika pinnalt,» lubas asepresident.

Alates 2017. aastast on USA kosmoseagentuuri (NASA) ametlik missioon olnud Kuule naasmine - projekt, millele kongress on eraldanud 2019. aasta eelarves 21,5 miljardit dollarit.

NASA direktor Jim Bridenstine on selgitanud, et kosmoseagentuur tahab vähendada tegevuskulusid Maa-lähedasel orbiidil, et eraldada rohkem vahendeid uuele Kuu-missioonile ja väikse kosmosejaama paigutamisele Kuu orbiidile 2020. aastatel.