Komooride president Assoumani valiti ametisse tagasi

India ookeani saareriigis on olukord pinev pärast lühikeseks jäänud relvastatud ülestõusu Anjouani saarel ja Azali võitu referendumil, millega ta sai õiguse 2029. aastani võimule jääda. Opositsioon boikottis rahvahääletust.

Referendumi järel on see kokkulepe tühistatud ning asendatud korraga, kus president valitakse viieks aastaks, mida on võimalik pikendada ühe ametiaja võrra.