Salapärane rühmitus tunnistas Põhja-Korea saatkonna ründamist Madridis

Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja Robert Palladino väitis, et USA valitsus juhtumiga seotud ei olnud. «Jah. USA valitsusel polnud sellega mingit pistmist,» sõnas ta pressibriifingul ja lisas, et üksikasju tuleks küsida Hispaania võimudelt, kes on läbi viimas juurdlust.

Kim Hyok Chol. FOTO: ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS / SCANPIX

Salapärane intsident leidis aset 22. veebruaril, viis päeva enne USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni teist kohtumist Vietnami pealinnas Hanois. Tippkohtumisel osales teiste seas ka Pyongyangi endine suursaadik Hispaanias Kim Hyok-chol, kellest on tänaseks saanud diktaatori eriesindaja suhtluses USAga.

Saatkonda tungis kümme relvamakettidega meest, kes sidusid kinni mitu diplomaatilise esinduse töötajat ning võtsid kaasa dokumente, arvuteid ja telefone, kirjutas ajaleht El País. Nad pagesid kahes saatkonna autos, mis hiljem maha jäeti, ütlesid juurdlusega seotud allikad veebruaris.

Väidetavalt korraldas rünnaku isehakanud inimõigusaktivistide ühendus Vaba Joseon (varasemalt tuntud kui Cheollima Tsiviilkaitse). Ühendus tunnistas eile õhtul oma veebilehel, et nemad olid saatkonnas toimunu taga ning pakkusid ka põhjendusi.

Rühmitus kirjutas oma kodulehel, et Põhja-Korea režiimi saatkonnad ja esindused on narko- ja relvakaubanduse pesad ning totalitaarse režiimi propaganda edastamise kohad, kus pannakse tihti toime inimsusevastaseid kuritegusid. Saatkondi süüdistati ka globaalsetes küberrünnakutes, vargustes, tapmistes ja inimröövides.

«Lõppema peab see näitemäng, kus end esitletakse normaalse valitsusena. See režiim on lihtsalt üks hiiglaslik kuritegelik ühendus,» teatas Vaba Joseon.

Samas ütles ühendus, et tegu polnud rünnakuga. «Reageerisime pakilisele olukorrale Madridi saatkonnas. Meid kutsuti saatkonda ning vastupidiselt väidetule ei kägistatud ega pekstud kedagi. Relvi ei kasutatud austusest Hispaania vastu. Kõiki saatkonnas viibinuid koheldi väärikalt. Ükski teine valitsus polnud sellega seotud, ka ei teadnud nad meie tegevusest selle ajal. Hanoi tippkohtumine polnud selle operatsiooniga seotud. Vabandame ebamugavuste eest, mida põhjustasime Hispaania võimudele, kes on jäänud selle keerulise olukorra keskmesse,» seisis avalduses.

Mõned analüütikud väidavad, et Vaba Joseon on ühendus, mis tegutseb USA Luure Keskagentuuri (CIA) nimel. Rühmitus toetab muu hulgas verise režiimi juurest põgenevaid isikuid.

Teavet pakuti USA-le

Hispaania kohus teatas eile, et saatkonda tunginud rühma juht pakkus varastatud infot ka USA Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI).

«Mehhiko kodanik Adrian Hong Chang võttis viis päeva pärast sissetungi ühendust FBI-ga New Yorgis, et vahendada saatkonnaintsidendiga seotud informatsiooni», ütles Hispaania riigikohus avalduses, lisades, et mees tegutses omal algatusel.

Rahvusvaheline meedia kirjutas eile, et Hispaania on väljastanud rünnakuga seotud kuritegude tõttu rahvusvahelised vahistamiskäsud kahe rühma liikme suhtes.