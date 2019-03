VIDEO: Singapuri luksushotellis evakueeriti tulepõrgust 500 inimest

«Vigastanutest ei ole teateid. Põlengu põhjuseid uuritakse,» teatas päästeamet. «Suits oli väga õudne, see sattus mulle kurku. See oli minu arust väga paks,» ütles hotellis butiigis töötav 40-aastane Nadiah Yayoh AFP-le.

«Tavaliselt on meil tuletõrjeõppused, tavapärased evakuatsioonid ja tuletõrjeharjutused. See on õppetund, et neisse ei tohi kergekäeliselt suhtuda,» lisas ta.